15 bin öğretmen atamasında tercih başvuruları başladı

Öğretmen adayları için kritik süreçte sona gelindi. 15 bin öğretmen daha eğitim camiasına katılacak. Tercih başvurularının başladığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.

Bakan Tekin'in X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.

15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız.

Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" dedi.

https://ilkatama.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan'da ilan edildi.

Ardından 23 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde sözlü sınavlar tamamlandı. Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si esas alınarak hesaplandı ve 29 Ağustos tarihinde açıklandı. Şimdi sıra, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihlerine geldi.

Tercihler,, 17-21 Kasım tarihlerinde yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet şifresiyle alınacak.

Atamalar 24 Kasım'da yapılacak

Adayların herhangi bir il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmesi gerekmiyor. Atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak. Atanan öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.

Bu atamalarla birlikte öğretmen istihdamında köklü değişikliğe gidilecek. KPSS ve sözlü mülakat şartı sona erecek. Öğretmen olmak isteyen adaylar, bundan böyle Milli Eğitim Akademisi'nde 14 ay eğitim alacak.