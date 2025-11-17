Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net