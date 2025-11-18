Kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını etkiledi: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar kendini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 09.00,13.00, 17.00, 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri İptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında; Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.