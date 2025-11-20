81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında, 81 ilde 500 bin konut yapılacağı ilçeler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak inşa edilecek.

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. İstanbul'da 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

En Çok Konut Yapılacak İller ve İlçeler

Ankara

30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İzmir

21 bin 20 konut, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yapılacak.

Bursa

17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

Konya

15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

Mersin

8 bin 190 konut, Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde yapılacak.

Adana

12 bin 400 konut, Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde yapılacak.

Tekirdağ

6 bin 865 konut, Merkez, Çerkezköy (iki kez yazılmış), Çorlu, Ergene, Kapaklı, Marmara Ereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçelerinde yapılacak.

Kocaeli

10 bin 340 konut, Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapılacak.

Balıkesir

7 bin 458 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Manisa

7 bin 459 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Aydın

6 bin 973 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Muğla

6 bin 422 konut, Menteşe ve diğer ilçelerde yapılacak.

Antalya

13 bin 213 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Denizli

6 bin 370 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Eskişehir

6 bin 25 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Bartın

1.620 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Kastamonu

2 bin 380 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Kayseri

7 bin 562 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Samsun

6 bin 397 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Van

6 bin 803 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Artvin

1.020 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Rize

2 bin 42 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Gaziantep

13 bin 890 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Şanlıurfa

13 bin 690 konut, Akçakale ve diğer ilçelerde yapılacak.

Diyarbakır

12 bin 165 konut, Merkez ve diğer ilçelerde yapılacak.

Sosyal Konut Başvuru Şartları Nelerdir?

Sosyal konut projelerine başvuru yapabilmek için il merkezindeki projeler için il merkezinde; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak gerekmektedir. İlçede yapılan projeler için ise ilgili ilçede başvuru döneminden geriye doğru yine 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak zorunludur. İkamet edilen ilçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; il merkezindeki projelere başvuru yapılabilecektir.