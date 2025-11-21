Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak Vergisi ödemeleri ister peşin ister taksitli olarak yapılabiliyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için ise yüzde 3 buçuk gecikme zammı uygulanacak.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Ödemeler mülkün bağlı olduğu belediye, e-Devlet ve belediyelerin internet sitesinden yapılabiliyor.

Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek de yapılabiliyor.