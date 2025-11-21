'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Bakan Yerlikaya üç faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli, Çorum ve İzmir'de üç farklı faili meçhul cinayetin polis ekiplerince aydınlatıldığını bildirdi.

21 Kasım 2025
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Aralık 2005 tarihinde İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi 'kasten öldürme' suçundan da tutuklandı" dedi.

"Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur"

Kabine dönemlerinde herhangi bir faili meçhul cinayet olmadığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'özel polis ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor, yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

