Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
9 yaşındaki öğrenci, okulun temizlik görevlisi tarafından darbedildi iddiası

Bolu'da 9 yaşındaki öğrencinin okulun temizlik görevlisi tarafından darbedildiği iddia edildi. Boğazı sıkılan küçük çocuğun darp raporunda doku zedelenmesi tespit edildi.

Haber Giriş : 21 Kasım 2025 18:37, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 18:36
Olay, dün sabah saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi, 9 yaşındaki E.Y.'yi montunu askıya astığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından sıkarak darbetti. Akşam saatlerinde evine döndüğünde oğlunun ağladığını gören baba İbrahim Yiğit, durumdan şüphelenerek ne olduğunu sordu. Küçük çocuk, okulda yaşanan olayı ağlayarak ailesine anlattı. Bunun üzerine baba Yiğit, oğlunu alarak karakola gidip şikayetçi oldu. Ardından hastaneye başvuran aile, darp raporu aldı. Raporda çocuğun boğazında doku zedelenmesi olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası aile, okul yönetimi ve temizlik görevlisi hakkında şikayette bulundu.

"Biz olayı öğrendiğimizde şok olduk"

Baba İbrahim Yiğit, "Oğlum sabah okula gidip, sınıfa girdiğinde montunu asmak istemiş. Orada bulunan temizlik görevlisi, oğlumun boynunu sıkarak darbetmiş. Sonrasında çocuğumu itmiş. Sınıf öğretmeni içeriye girdikten sonra çocuğu yerden kaldırıyor. Sınıftaki tüm öğrenciler öğretmene durumu anlatıyor. Öğretmen sonra temizlik görevlisi ile konuşuyor. Sınıfa döndüğünde öğrencilere, 'Ben onu uyardım bir daha yapmayacak' demiş. Daha sonrasında öğretmen, müdür ve temizlik personeli kendi aralarında konuşup olayı kapatmaya çalışmışlar. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Böyle bir durumdan bize bahsetmediler, daha sonrasında olayı kapattılar. Temizlik görevlisi okul çıkışında oğluma, 'Bu bizim aramızda kalsın, kimseye söyleme' diyerek tehditvari konuşmuş. Çocukta korkudan, 'Tamam ağabey söylemeyeceğim' demiş. Biz olayı öğrendiğimizde şok olduk. Karakolda, temizlik personelinden, öğretmen ve müdürden şikayetçi olduk. Sonrasında ise darp raporu aldık. Okulla görüştüm, olayı halen daha kapatmaya çalışıyorlar, konuyu ufak bir durum olarak anlatıyorlar. Şu anda çocuğumun psikolojisi bozuldu, okula gidemiyor" dedi.

