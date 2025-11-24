TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler Eğitim

15 bin öğretmen bugün atanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında heyecan dorukta. Öğretmen adayları için büyük bir anlam taşıyan atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek. MEB atama töreninin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı ile sonuçların nereden öğrenileceği, en çok araştırılan konuların başında geliyor. Terrcihlerini yapan 15 bin öğretmen adayı, bugünün en güzel haberi için saatleri sayıyor. Peki, öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 08:00, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 07:58
Yazdır
15 bin öğretmen bugün atanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli öğretmen ataması için yürüttüğü süreç tamamlanmak üzere. Tercihlerini yapan binlerce öğretmen adayı, hayatlarını değiştirecek olan nihai sonuçları bekliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl 15 bin öğretmen adayı için çifte bayram anlamına gelecek. Atama sonuçlarının bu özel günde açıklanması, mesleğe yeni başlayacak öğretmenler için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Peki, öğretmen atama töreni saat kaçta başlayacak ve atama sonuçları sorgulama ekranına nereden ulaşılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını, 24 Kasım 2025 Pazartesi (Öğretmenler Günü) günü gerçekleştirecek.

Törenin saati hakkında net bir açıklama bulunmazken Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."

Açıklanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

Buna göre törenin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama töreninin tamamlanmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının yerleştirme sonuçlarının erişime açılması beklenecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, atama sonuçlarını sadece resmi kanallar üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

Törenin günü akşamında sonuçların resmi sistemde açıklığa kavuşması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber