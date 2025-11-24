15 bin öğretmen bugün atanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli öğretmen ataması için yürüttüğü süreç tamamlanmak üzere. Tercihlerini yapan binlerce öğretmen adayı, hayatlarını değiştirecek olan nihai sonuçları bekliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl 15 bin öğretmen adayı için çifte bayram anlamına gelecek. Atama sonuçlarının bu özel günde açıklanması, mesleğe yeni başlayacak öğretmenler için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Peki, öğretmen atama töreni saat kaçta başlayacak ve atama sonuçları sorgulama ekranına nereden ulaşılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını, 24 Kasım 2025 Pazartesi (Öğretmenler Günü) günü gerçekleştirecek.

Törenin saati hakkında net bir açıklama bulunmazken Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."

Açıklanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

Buna göre törenin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama töreninin tamamlanmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının yerleştirme sonuçlarının erişime açılması beklenecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, atama sonuçlarını sadece resmi kanallar üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

Törenin günü akşamında sonuçların resmi sistemde açıklığa kavuşması bekleniyor.