TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler Terör

Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor

Vatandaşın önceki anketlere göre sürece güveni artıyor. Yüzde 70'lere ulaşan desteğin ilerleyen günlerde daha da yukarılara çıkması bekleniyor. Gurbetçilerin de Terörsüz Türkiye'den yana olduğu belirtildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 07:42, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 07:43
Yazdır
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor

Terörsüz Türkiye sürecini destekleyenlerin oranı her geçen gün artıyor. Edinilen bilgilere göre, son yapılan anketlerde sürece olan güven ve destekte bir önceki anketlere göre artış gözlemlendi. AK Parti kaynakları, yaptıkları araştırmalarda sürece desteğin yüzde 70'lere ulaştığını söyledi. Bu artışın ilerleyen günlerde daha da yukarılara çıkması beklenirken, sürece sadece yurt içi seçmenin değil, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşın da desteğinin yüksek olduğu öğrenildi.

GURBETÇİNİN ENDİŞESİ DAHA AZ

AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, yapılan çalışmalarda kararsızların oranının her geçen gün azaldığının görüldüğü belirtilirken, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşın sürece olan ilgi, alaka ve desteğinin de yüksek olduğunun gözlemlendiği kaydedildi. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının süreçten beklentilerinin büyük olduğu, başarıya ulaşması noktasında endişelerinin yurt içinde yaşayan vatandaşlara göre daha az olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

İMRALI ZİYARETİNE MESAFELİ BAKIŞ

Tüm bunların yanı sıra Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti kararı alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Kulislerde sürece destek veren birçok vatandaşın İmralı Adası'na gidilip terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesine karşı olduğu belirtilirken, 'Sürece olan destek' ile 'Öcalan ile görüşülmesi' başlıklarının birbirinden ayrıştığına dikkat çekiliyor. Hatta bazı kaynaklar, terörün bitmesi ile sürece olan destek noktasında seçmenin ayrışmalar yaşadığının altını çiziyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber