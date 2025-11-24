TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken yağışlar artacak. Hafta başında birçok bölge sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yağışlı hava etkisini hafta ortasından itibaren kaybedecek. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru yeniden yükselmesi bekleniyor.

24 Kasım 2025
Hava sıcaklıkları mevsim normallerine inecek, yurdun birçok kesiminde sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre haftanın ilk günü, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla, Samsun, Amasya ve Çorum yağış alacak iller arasında. Yağışların Antalya, Isparta, Düzce ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden yükselecek mi?

Yağışlı hava etkisini salı ve çarşamba günü de sürdürecek. Hafta ortasından sonra yağış etkisini azaltacak, sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak.

Uzmanlar, Muğla'nın doğusu ve Antalya için su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Batı Akdeniz'in doğusunda ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapılıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Üç büyük şehir için yapılan hava tahminlerine göre Ankara'da bugün sağanak görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.

İstanbul için de sağanak uyarısı var. Termometrelerin 16 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı İzmir'de ise sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.

