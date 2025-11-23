Şişli'de trafiği tehlikeye sokan şahıslara 41 bin 507 TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, bugün Şişli ilçesi E-5 Çağlayan'da bir aracın ani şerit değiştirerek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Araç sürücüsü Y.A. (27) ve emniyet kemeri kullanmayarak aracın sunroofundan çıkan yolcu Y.T. (29) aynı gün yakalandı. "Sürücü belgesi geçici alındığı halde araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 2 kişiye toplam 41 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.