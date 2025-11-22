Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 11:31, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 11:32
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.
Gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayma riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.