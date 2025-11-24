Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Ankara'da başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, Ankara'da başladı.

24 Kasım 2025
11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Ankara'da başladı

"Üreten Sağlık" temasıyla bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bilimsel çalışmaların yanı sıra sağlık endüstrisine ilişkin gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Sağlığın geleceğini şekillendiren stratejik buluşmalara ev sahipliğinin yapıldığı kurultayın ilk gününe, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı.

Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜSEB bünyesindeki enstitülerin düzenlediği çeşitli panellere katılarak, hücre ve gen tedavisi, aşı ve kronik hastalıklarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sancar, TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin aşı çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Aşı konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Sancar, "Sizinle iftihar ediyoruz. Kovid salgını sırasında da Türkiye hemen aşı üretmeye başladı. 'Amerika'da ve Avrupa'da aşı hastalık yapar' kavgası vardı biraz ama bizde Batı'da olduğu kadar değildi. Biz daha aklıselim bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Sancar, katıldığı panellerde gördüğü ilgiden dolayı da teşekkürlerini iletti.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ise Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü oturumunda yaptığı konuşmada, akademisyen ve araştırmacılara, şu çağrıda bulundu:

"TÜSEB'i merkezinize alın. Bizi gelişmek için yeni teknoloji kullanılmasında büyümek için kullanın. Amacımız, Türkiye'de bu işlerle ilgilenen herkesin ortak buluşma noktası olmak. Türkiye Ulusal Genom Merkezi'nde toplanan dataları sizlerin araştırmalarına da açabiliriz."

