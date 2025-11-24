TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
ABD hükümet kapanmasının maliyeti belli oldu!

ABD Hazine Bakanı Bessent, hükümet kapanmasının ABD ekonomisine 11 milyar dolar kalıcı zarar verdiğini açıkladı.

Haber Giriş : 24 Kasım 2025 10:32
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 43 günlük hükümet kapanmasının ABD ekonomisine 11 milyar dolar kalıcı zarar verdiğini söyledi ancak düşen faiz oranları ve vergi indirimleri göz önüne alındığında gelecek yıl büyüme beklentileri konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Bessent, NBC'nin "Meet the Press" programında, konut sektörü dahil olmak üzere faiz oranlarına duyarlı ABD ekonomisinin bazı bölümlerinin resesyonda olduğunu ancak tüm ekonomide negatif büyüme riski görmediğini söyledi.

Enflasyondan, Başkan Donald Trump'ın kapsamlı tarifeleri yerine hizmetler ekonomisini sorumlu tuttu ve enerji fiyatlarındaki düşüşün daha geniş çapta fiyatları düşüreceğini beklediğini ekledi.

Trump, eyalet ve yerel seçimlerde Demokratların kazanmasının ve son Reuters/Ipsos anketine göre iktidara dönüşünden bu yana en düşük seviye olan yüzde 38'e düşen onay oranlarının ardından son haftalarda yoğun bir şekilde satın alınabilirliğe odaklandı.

Bessent, ithalat tarifeleri nedeniyle yükselen fiyatların talebi kısıtlaması sonucu ABD fabrika faaliyetinde yavaşlama gösteren son verilere rağmen iyimser bir ton kullandı. "2026 konusunda çok çok iyimserim. Çok güçlü, enflasyonsuz bir büyüme ekonomisi için zemin hazırladık" dedi.

Ekim ayında enerji fiyatlarının düştüğünü ve ev satışlarının arttığını söyleyen Bessent, yönetimin şu anda yıllık yüzde 3 seviyesinde seyreden enflasyonu düşürmek için çok çalıştığını ekledi.

Hazine Bakanı, Demokratların kontrol ettiği eyaletlerde enflasyonun Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerden yüzde 0,5 daha yüksek olduğunu söyleyerek farkı artan düzenlemelere bağladı.

