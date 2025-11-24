Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı

Huğlu Mahallesi'nden öğrencileri Beyşehir'e götüren Durmuş K. idaresindeki öğrenci servisi, Kayabaşı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoldan geçen bazı sürücüler de öğrencilerin hastaneye sevkine destek verdi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya Valiliğinin yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Beyşehir ilçemiz Huğlu-Akseki kara yolunda içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 29 kişi hafif şekilde yaralanmış, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."