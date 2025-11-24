Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Konya'da kazada can veren öğretmeni mezarı başında andı

Biyoloji Öğretmeni Kadriye Başak Külcü, kırmızı ışıkta otomobiliyle beklerken 229 kilometre hızla gelen başka aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren kimya öğretmeni eşi Mevlüt Külcü'nün 'Öğretmenler Günü'nü, mezarı başında kutladı.

Konya'nın Meram ilçesinde cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün kullandığı otomobile, Antalya Çevreyolu Caddesi'nde kırmızı ışıkta beklerken, İsmail Andaç'ın kullandığı otomobil arkadan çarptı.

İkiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç ise yaralandı.

2 çocuk babası Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Sürücü Andaç, tedavisinin ardından tutuklandı.

HIZI HESAPLANDI

Kazanın ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızını, fren izi olmaması nedeniyle kavşaktaki kamera kayıtlarındaki görüntüler aracılığıyla tespit etti.

Ekipler, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü'nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3,5 saniyede katettiğini belirleyerek hızın 229 kilometre olduğunu hesapladı.

"EN GÜZEL ANLARI, ARTIK MEZAR BAŞINDA KUTLAYACAĞIZ"

Kazada yaşamını yitiren Mevlüt Külcü'nün 'Öğretmenler Günü'nü kendisi gibi öğretmen olan eşi Kadriye Başak Külcü, 2 çocuğu, anne ve babasıyla, mezarını ziyaret edip dualarla kutladı. Çiftin çocukları da babalarının mezarına çizdikleri resim ve

'Öğretmenler Günü'n kutlu olsun baba'

yazılı notu bıraktı.

Kadriye Başak Külcü, ''

Biz maalesef pek çok ailenin birlikte kutlayabileceği güzel anları, artık mezar başında gözyaşlarıyla kutlayacağız. Bugün de o günlerden birisi. Bundan sonraki bütün Öğretmenler Günü de aynı olacak.

Ömrünü iyi insan yetiştirmeye adayan iyi bir insan, mezarının altında yatarken, birinin canını hiç acımadan alabilecek kadar vicdan yoksunu kötü bir insan, umarım halk arasında yaşamaya devam etmez.

Neden, şu an bugün biz buradayız? Umarım bununla ilgili karar verecek insanlar da bu vicdanla bu soruyu yüreklerinden sorarak, benimle aynı paydada buluşurlar

" dedi.

"HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Külcü, "

Hukuk mücadelemize devam ediyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar dosyaya ekleniyor. Hala aynı düşüncedeyiz. Kesinlikle bir ani kaza ve iyi niyet olduğunu düşünmüyoruz.

Çıkacak kararın değerlendirilirken de bu gözden, bu pencereden bakılarak değerlendirilmesi, buna göre bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz"

diye konuştu.

