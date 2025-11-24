Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkta bölgesinin güven veren ülkesi haline geldi

En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkta bölgesinin güven veren ülkesi haline geldi

Erzincan'da 500 yataklı hastanenin açılışına katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Bugün ülkemizin her noktasına, her insana hakkaniyetli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 18:07, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 18:08
Yazdır
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkta bölgesinin güven veren ülkesi haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun sağlık alanında da yeni hedefler ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, bu anlayışla "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçirildiğini söyledi.

"Aile hekimliği yeni sistemle güçlendi"

Memişoğlu, aile hekimliği sisteminin yeniden yapılandırıldığını belirterek, artık aile hekimlerinin 11 kronik hastalığı takip edebildiğini, hastanelerle entegre sistem üzerinden işlem yapabildiğini ve MHRS üzerinden vatandaşlara doğrudan randevu oluşturabildiğini ifade etti.

Aile hekimlerinin 1.859 ilacı yazabildiğini ve bazı ilaç raporlarını düzenleyebildiğini kaydeden Memişoğlu, 2025'in ilk 10 ayında 374 milyon başvurunun Aile Sağlığı Merkezlerine yapıldığını açıkladı. Kanser taramalarında 19 bin kişiye erken tanı konulduğunu da belirtti.

"Türkiye sağlıkta küresel bir güç haline geldi"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sağlıkta en somut yansımalarından birinin yerli üretim olduğunu dile getiren Memişoğlu, modern tıp cihazları, geniş yoğun bakım kapasitesi ve bilimsel altyapıyla Türkiye'nin bölgesinde örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Gökbey hava ambulansları 2026'da hizmette

Bakan Memişoğlu, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yerli ve milli Gökbey helikopterlerinin hava ambulansı olarak hizmete başlayacağını müjdeleyerek, "Bu, Türkiye'nin kendi mühendisliğiyle ürettiği ve hayat taşıyan bir gurur kaynağı olacak" dedi.

"794 yeni hastane yaptık, mevcut hastanelerin yüzde 80'ini yeniledik"

Son 23 yılda sağlıkta büyük bir devrim gerçekleştirildiğini belirten Memişoğlu, mevcut hastanelerin %80'inin yenilendiğini veya yeniden inşa edildiğini, 794 yeni hastanenin hizmete kazandırıldığını ve kamu hastanelerindeki yatak kapasitesinin 173 bine ulaştığını vurguladı.

Erzincan'a 500 yataklı yeni hastane

Bakan Memişoğlu, açılışı yapılan 500 yataklı Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin, 80 poliklinik, 89 yoğun bakım yatağı, 59 acil müşahede yatağı ve 13 ameliyathanesiyle kentin sağlık kapasitesini ileri seviyeye taşıdığını ifade etti.

Hastanenin 369 sismik izolatörle donatıldığını hatırlatan Memişoğlu, "Erzincan gibi deprem riski bulunan bir şehirde bu teknoloji çok büyük önem taşıyor" dedi.

Deprem bölgesinde yatak kapasitesi yüzde 16 arttı

6 Şubat depremleri öncesi 23.733 olan kamu hastaneleri yatak kapasitesinin bugün 27.503'e yükseltildiğini belirten Memişoğlu, "Bölgede eski kapasiteyi çoktan aştık, yatırımlar devam ediyor" diye konuştu.

"Merkezinde insan olan bir sağlık sistemi inşa ediyoruz"

Her yatırımın merkezinde insan olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Bugün Türkiye, sadece kendine yeten değil; bölgesinde ve dünyada sağlık alanında güven veren, örnek alınan bir ülkedir" dedi.

Konuşmasını Erzincan'a ve Türkiye'ye duyduğu güveni belirterek tamamlayan Bakan Memişoğlu, "Milletimizden aldığımız güçle üretmeye, eser siyasetiyle yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuşmasının ardından Türkiye'nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'da katılımcılara hitap ederek hastanenin Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra açılış gerçekleştirilerek hastane gezildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber