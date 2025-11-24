Çorum'da 5 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (13), Ö.D.D. (13), A.M. (14), A.A. (14) ve E.G. (14) isimli 5 lise öğrencisi, okuldan ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan bir işletmeden aldıkları tavuk döneri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.