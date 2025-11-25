Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
25 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

25 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 00:01, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 00:04
25 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Işığında Türkiye'de Milli Güvenlik Mimarisinin Yeniden Düşünülmesi" programına katılacak.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/13.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34. Dönem Genel Kurul Toplantısı kapsamında, Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh, Katar Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Thani ve İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Londra)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar (YEKA GES-2025) yapılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünde "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması" ödül törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika'nın Union SG ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin on üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

3- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında; B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek, D Grubu'nda Zeren Spor ise deplasmanda İtalya temsilcisi Imoco Voley takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Conegliano/22.30)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftası; Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlik, Gaziantep Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve Gebze Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/16.30/Gaziantep/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/Kocaeli/18.00)

