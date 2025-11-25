Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans: V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi Yayımlandı

Şiddete Sıfır Tolerans İlkesiyle, tüm kurum ve kuruluşların ortak sorumluluğunu vurgulayan stratejik eylem planı resmen yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 00:16
Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans: V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi Yayımlandı

GENELGE

2025/19

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliği ve eşgüdümün sağlanması büyük önem arz etmektedir.

2007 yılından bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede politika önceliklerini ve tarafların üstlenmesi gereken sorumlulukları belirleyen dört ulusal eylem plam uygulanmıştır. Bu alanda kararlı ve kapsamlı iş birliği ile yürütülen çalışmalardan bugüne kadar elde edilen deneyimler üzerine inşa edilen, güncel ihtiyaçları merkezine alan ve 2026-2030 vizyonunu ortaya koyan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlanmıştır. Eylem Planı Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

"Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek" amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar vermektedir. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları beklenmektedir.

Eylem Plam'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme kapsamında kurum ve kuruluşlar, sorumlu oldukları faaliyete ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmaları Bakanlıkça belirlenen usule göre izleme sistemine gireceklerdir. Buna göre Bakanlıkça hazırlanacak yıllık izleme raporu Cumhurbaşkanlığına gönderilecek ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır.

Bu itibarla bütün kurum ve kuruluşların "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)" kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri hususunda gereğini rica ederim.

24 Kasım 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

