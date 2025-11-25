Kayseri'de polisten kaçan otomobil devrildi
Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 08:15, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 08:16
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri Furkan Y. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
Sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Takibe alınan otomobil, yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
2 YARALI
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Tüfek ve tabanca ele geçirilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.