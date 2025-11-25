Ankara'da yoğun siste zincirleme kaza

Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücülere de sisli havalarda düşük hız, artırılmış takip mesafesi ve far kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısına ilişkin net bilgi bulunmazken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüler, Çankırı Bulvarı Büğdüz Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

