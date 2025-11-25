Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Spotify'dan zam kararı: Uzun zaman sonra ilk defa...

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. Zammın 2026 yılında gerçekleşeceğini öne sürüldü.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 08:35, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 08:29
Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, gelecek yılın ilk çeyreğinde ABD'deki abonelik ücretlerini yükseltmeye hazırlanıyor.

Spotify'dan zam kararı

Şirket, Ağustos ayında Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik dahil birçok bölgede fiyatlarını 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya çıkaracağını duyurmuştu.

2024 sonrası ilk zam

2026 yılında yapılması planlanan ücret artışının, ABD'de Haziran 2024 sonrası gerçekleşecek ilk fiyat güncellemesi olacak. Zammın yılın ilk çeyreğinde olması öngörülüyor.

Spotify, geniş kullanıcı kitlesinin sadakatine güvenerek son yıllarda gelirlerini artırmak amacıyla fiyat düzenlemelerine ağırlık verdi. Eylül döneminde ise 150'den fazla ülkede bireysel premium paket ücretini yukarı yönlü revize etti.

