Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
MHP lideri Devlet Bahçeli: Atanamayan tek bir öğretmen kalmamalı
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Partisinden istifa etti

DEVA Partisi kurucularından Abdurrahim Aksoy, partisinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek heyette yer almama kararına tepki gösterip istifa etti. Kürt sorununun çözümünde sorumluluk alınmadığını savunan Aksoy, parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Haber Giriş : 25 Kasım 2025 08:59, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 09:02
DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Partisinden istifa etti

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, milletvekillerinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitmesini oyladı. İmralı ziyaretinin AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin oylarıyla kabul edilmesinin ardından 3 partiden birer temsilci Öcalan ile görüştü.

DEVA'DA İMRALI ÇATLAĞI

CHP'nin yanı sıra DEVA-Saadet-Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol grubu da teröristbaşını ziyaret edecek heyette yer almama kararı almıştı. Ancak bu karar Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi içinde tartışmaları beraberinde getirdi.

KURUCU İSİM İSTİFA ETTİ

DEVA'nın kurucu isimlerinden eski milletvekili Abdurrahim Aksoy, partisinin İmralı kararına tepki gösterip istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksoy, parti yönetimini sorumluluk almamakla suçlayıp zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

Abdurrahim Aksoy yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"PARTİ RİSK ALMAKTAN KAÇINAN STATÜKOCU ÇİZGİDE"

"Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur.

Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır.

"ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEDİ"

Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

