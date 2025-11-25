Bakan Işıkhan duyurdu: 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 09:33, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 09:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenleme ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçların da içinde bulunduğu 15 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
"Vatandaşlarımızın sağlığa erişimini kolaylaştırdık"
Işıkhan, "Bu adımımızla birlikte; multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.