AK Parti, Başkan Vekili Demirdirek'i 'ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk etti

Yahşihan Belediyesi'nde yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un tutuklanmasıyla boşalan koltuk için AK Parti İl Başkanlığı, Hüseyin Şenol'u tek aday olarak belirlemişti. Ancak parti kararına rağmen adaylığını açıklayan meclis üyesi Aydın Demirdirek, 30 Eylül'de Belediye Nikah Salonu'nda yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine seçildi. Yaklaşık 2 aydır başkan vekilliği görevini sürdüren Demirdirek, parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle "ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu bazı belediye yöneticileri ve çalışanları gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Sungur ile birlikte C.Y., O.U., S.A. ve U.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sürecinde AK Parti MYK, Ahmet Sungur'un partiden ihracına karar verirken, İçişleri Bakanlığı ise "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Sungur'un tutuklanmasının ardından 30 Eylül'de yapılan oylamada Aydın Demirdirek 10 oy alarak başkan vekili seçilmiş, Hüseyin Şenol ise 5 oy almıştı.