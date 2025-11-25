Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
46 ilin ihracatı ilk 10 ayda arttı

Türkiye'de ocak-ekim döneminde 29 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 46 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 10:36, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 10:41
Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ve yılın 10 aylık dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 859 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalış gösterdi. İstanbul'u yüzde 6,7 artış ve 3 milyar 19 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 9,9 artış ve 1 milyar 929 milyon dolarla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 793 milyon 422 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 521 milyon 809 bin dolarla kazanlar, makineler, 514 milyon 124 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 132 milyon dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 285 milyon 138 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 212 milyon 352 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

İzmir'in ihracatında da mineral yakıtlar, mineral yağlar 418 milyon 157 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 192 milyon 595 bin dolarla kazanlar, makineler, 180 milyon 545 bin dolarla demir ve çelik takip etti.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 322 milyon 50 bin dolarla Almanya, ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 278 milyon 177 bin dolarla ABD, 266 milyon 283 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 272 milyon 955 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 238 milyon 761 bin dolarla İngiltere, 166 milyon 875 bin dolarla İtalya geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 198 milyon 422 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 135 milyon 126 bin dolarla ABD, 124 milyon 710 bin dolarla İspanya takip etti.

Buna göre, ocak-ekim döneminde 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı.

