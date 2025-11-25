Fuat Oktay: Kırım'daki Tatar Türklerinin haklarının korunması Türkiye'nin birinci önceliğidir

Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Kırım Platformu 4. Parlamenter Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu

İsveç ve Ukrayna'nın ortaklığında gerçekleşen zirveye, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u temsilen katıldığını aktaran Oktay, "Dün başlayan bir organizasyon ve çok yoğun temaslarda bulunduk. Türkiye'nin Kırım ve Ukrayna hakkındaki görüşlerini zirveye katılan diğer ülkelerle ikili görüşmelerimizde paylaştık." dedi.

"Kırım işgalini tanımayız"

Kırım'daki sıkıntıların uzun yıllara dayandığını kaydeden Oktay, Kırım'ın 1783'te bağımsızlığını kaybettikten sonra defalarca zulme uğradığını ve halkının sürgüne gönderildiğini hatırlattı.

Oktay, son olarak 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu eski acıların yeniden yaşandığını belirterek, "Bu zirvede bu sıkıntılar dile getirildi. Kırım halkının, Kırım'daki Tatar Türklerinin haklarının korunması Türkiye'nin birinci önceliğidir. Uluslararası platformlarda Türkiye olarak Kırım konusunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kırım ilhak edildiğinde gösterdiği net duruşun altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Kırım'ın ilhakına en sert tepkiyi Türkiye'nin göstermesiyle birlikte Rusya ile ilişkilerimizde de son derece açık davrandık. 'Kırım işgalini tanımayız' diye Rusya'da açıkça ifade ettik. Ne yazık ki o zaman Batılı müttefiklerimiz, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri bu konunun ciddiyetini anlayamadılar. Ne zaman ki Ukrayna'nın işgali söz konusu oldu, Kırım meselesine tepki gösterdiler. Bu tepkinin başta verilmesi gerekirdi."

Barış görüşmeleri için İstanbul çağrısı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa da değinen Oktay, Türkiye'nin başından itibaren sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini savunduğunu vurguladı.

Oktay, "Diyalog yoluyla çözülmesi gereken sorunda, her iki tarafın masada olması gerektiği ve adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği konusunda çok net durduk." diye konuştu.

Daha önce İstanbul'da yapılan müzakerelere işaret eden Oktay, zirvede, Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak yeni barış müzakerelerinin İstanbul'da yapılması çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Oktay, zirvede konuşma yaptı

Kırım Platformu 4. Parlamenter Zirvesi, 23-24 Kasım 2025 tarihlerinde Stockholm'de düzenlendi.

Zirvede, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen, ulusal parlamentoların ve uluslararası parlamenter kuruluşların temsilcilerini ağırladı.

Zirvenin Genel Kurul oturumunda bir konuşma gerçekleştiren Oktay, Kırım'ın asli unsuru olan Kırım Tatar Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması, kimliklerinin muhafaza edilmesi, siyasi ve sosyal konumlarının güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin, Kırım'ın 2014'teki ilhakıyla başlayan savaş boyunca Kırım Tatar Türklerine verdiği desteği sürdürüleceğini belirtti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasının bölge ve dünya ülkeleri için önemini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında süregelen ve büyük insani kayıplara yol açan savaşın bir an önce sonlandırılması için ilgili bütün taraflarla sürdürdüğü etkin diplomasi faaliyetlerine dikkat çekti.

Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini dile getiren Oktay, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda Türkiye'nin katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Oktay, zirve kapsamında Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen, İsveç Veliaht Prensesi Victoria başta olmak üzere birçok ülkenin parlamento başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve beraberindeki heyet ile de bir araya gelen Oktay, Kırım Tatar Türklerinin durumları ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Oktay'a temaslarında TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel eşlik etti.