MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Yeni Soru Modeli Üzerinde Çalışıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilecek yeni soru modeli için MEB ve ÖSYM uzmanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda ölçme-değerlendirme yapısı yeniden şekillendiriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 09:32, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 09:33
Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları doğrultusunda yeni soru modelinin oluşturulmasına yönelik iş birliğini sürdürüyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütüncül bir yaklaşımla ölçmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapının kurulmasını amaçlıyor.

Uzman Ekipler Çalıştaylarda Bir Araya Geliyor

Süreç kapsamında düzenlenen çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan geniş bir uzman ekip katılıyor. Çalıştaylarda soru modeli tasarımına ilişkin teknik değerlendirmeler yapılırken, soru tipleri, temel bileşenler ve ölçütlere dair ortak görüşler masaya yatırılıyor.

Becerileri Ölçen Yapı Tasarlanıyor

Geliştirilen yeni soru modelinin; öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ölçmeyi esas alan görev ve soru türlerini içerecek şekilde yapılandırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ortaya koyabilecekleri daha kapsayıcı ve ölçme-değerlendirme standartlarına uygun bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

MEB ve ÖSYM'nin ortak çalışmalarıyla hazırlanan modelin, öğretim programlarıyla uyumlu bir biçimde sınav süreçlerine entegre edilmesi için çalışmalar devam ediyor.


