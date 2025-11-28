Ankara'da 153 kişi zehirlenmişti! 4 kişi gözaltında

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta toplamda 153 işçi, bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net