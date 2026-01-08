AGS ve ÖABT'de değişiklikler olacak

AGS'de yer alan Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konu başlığının kapsamı genişletilerek; eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk eğitim sisteminin genel yapısı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim ve öğretimde etik konularına ilaveten öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, TYMM program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik ve özel eğitim konuları eklenecek.

AGS'de yeni durumla ilgili ÖSYM'nin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Yetişirse bu hafta, olmazsa en geç haftaya duyurulacak.

Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi soru sayısının 30'a çıkarılması öngörülüyor.

Beklenen dağılım şöyle: