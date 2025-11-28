Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti

Petrol fiyatlarının düşmesiyle son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar, yerini indirimlere bıraktı. Gece yarısı akaryakıta çifte indirim geldi.

PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da ise 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

ZAM FURYASI, İNDİRİM RÜZGARINA DÖNDÜ

25 Kasım tarihinde ise zam furyası sona ermiş, motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş düşmüştü. Gece yarısı itibarıyla benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.73 TL

Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.23 TL

Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.55 TL

Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.