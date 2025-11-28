Ordu'da okulda baygınlık geçiren 11 yaşındaki çocuk can verdi

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda ders sonrası okuldan ayrılmak için sınıfındaki çantasını almaya giden 11 yaşındaki Suat Ermiş, aniden bayılarak yere düştü.

Okulda bulunan babası ve öğretmenlerinin ilk müdahalesiyle küçük öğrencinin bilincini kaybetmesinin ardından kısa süre sonra kalbinin durduğu fark edildi.

Öğretmenler vakit kaybetmeden Suat Ermiş'e kalp masajı uygulamaya başladı.

İhbar üzerine okula hızla ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdikten sonra öğrenciyi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Doktorlar kalbi duran küçük Suat'ı hayata döndürmek için yaklaşık bir saat süren yoğun bir çaba sarf etti.

Müdahalelere rağmen Suat Ermiş, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öğrencinin daha önceden bilinen bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınarak detaylı inceleme için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.