Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
Bakan Fidan: CAATSA yaptırımlarını ortadan kaldırmanın bir yolunu bulacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin, iki ülkenin bu konu üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 07:12, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 07:19
Bakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda Reuters'ın sorularını yanıtladı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, komuta ve kontrolün tek bir yerden geldiğini anlaması gerektiğini belirten Fidan, "Hiçbir ülkede iki ordu olamaz. Dolayısıyla sadece bir ordu, bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimde farklı bir uzlaşma ve farklı anlayışlara varabilirler." diye konuştu.

Fidan, Suriye hükümetinin ulusal birlik yolunda adımlar attığını, ancak İsrail'in "istikrarsızlaştırma politikalarının" başlıca engel olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı 28 maddelik planın sadece bir "başlangıç noktası" olduğunu ve şu anda yeni bir formata doğru evrildiğini aktaran Fidan, ABD'li yetkililerinin arabuluculuk konusunda "doğru yolda" olduğunun altını çizerek, "Umarım kimse masadan kalkmaz ve Amerikalılar hayal kırıklığına uğramaz, çünkü bazen arabulucular her iki taraftan da yeterince teşvik görmediklerinde hayal kırıklığına uğrayabilirler." şeklinde konuştu.

Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarına ilişkin olarak da, her iki tarafın bu konuda çalıştığını ifade ederek, "Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum." dedi.

