Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Türkiye'de sanal kumar alarmı: Site sayısı 6 kat arttı

Türkiye'de çevrim içi kumar ve yasa dışı bahis, yüksek kazanç vaadi ve sınırsız erişimle hızla yayılarak toplumsal bir krize dönüştü. BTK verileri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi: 2022'de 24 bin 716 olan erişimi engellenen yasa dışı kumar sitesi sayısı, 2023'te 159 bin 515'e yükselerek 6 katın üzerinde artış gösterdi. Milli Piyango İdaresi'nin kayıtları da, 2019-2024 arasında toplam 375 bin 367 sitenin erişime kapatıldığını teyit etti.

07 Aralık 2025
Türkiye'de sanal kumar alarmı: Site sayısı 6 kat arttı

Türkiye'de son yıllarda hızla büyüyen çevrim içi kumar, ekonomik bir tehdit olmanın ötesine geçerek binlerce insanı farkında olmadan içine çeken dipsiz bir kuyuya dönüştü. Aile bağlarını zayıflatan, sosyal yaşamı çökerten ve bireyleri hızla derin bir bağımlılık döngüsüne çeken bir toplumsal kriz haline geldi.

Bu dijital bataklık, erkek kadın, genç, eğitimli ya da eğitimsiz fark etmeksizin her kesimden vatandaşı etkisi altına aldı. Yüksek kazanç vaadi, agresif reklam kampanyaları ve akıllı telefonlarla gelen sınırsız erişim, kumarın toplumun en kırılgan noktalarına kadar sızmasına yol açıyor.

SİTE SAYISI 6 KAT ARTMIŞ

Bu tehlikenin boyutu resmi verilerle daha da somut hale geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kayıtlarına göre, 2022 yılında erişimi engellenen yasa dışı bahis ve kumar sitesi sayısı 24 bin 716 iken, 2023'te bu rakam 159 bin 515'e yükseldi. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 2024 yılı boyunca yürüttüğü tespitler de artış eğilimini teyit etti. 2019-2024 arasında Türkiye'de toplam 375 bin 367 site yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle erişime kapatıldı, ayrıca 6 bin 731 alan adıyla ilgili adli soruşturmalar başlatıldı. Veriler çevrim içi kumarın ulaştığı vahim boyutu ortaya koyarken, aynı zamanda sorunun artık bireysel değil, kitlesel bir toplumsal mesele haline geldiğini gösteriyor. Daha fazla kazanma hırsıyla başlayan çevrimiçi kumar salgınında maddi manevi kayıp yaşayan vatandaşlar Yeni Şafak'a konuştu.

IŞIKLARIM SÖNDÜ

20 yıldır kumar bağımlısı olan 52 yaşındaki P.K., "Kazandığım her şeyi kumar masasında kaybettim. Her seferinde bırakacağım dedim ama kendime engel olamadım. Kumar eşimle, çocuklarımla aramı bozdu. Hayatımdaki tüm odaların ışıkları sanki tek tek sönmüştü" şeklinde konuştu. İstanbul'daki bir arkadaşının yönlendirmesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvurduğunu ifade eden P.K., "Geçmişe dönüp baktığımda çamurdan bir bataklık görüyorum. Bu yüzden geçmişe bakmadan yeni bir yaşam için kendi duvarımı ördüm, savaşıyorum" diye konuştu.

KAYBIMI TELAFİ ETMEK İÇİN GİRDİM

45 yaşında sağlık çalışanı kadın H.G. güvenerek borç verdiği bir arkadaşından parasını geri alamadığı gün hayatının dönüm noktasını yaşadığını anlattı. Kaybını telafi etmek için kumara sarıldığını ifade eden evli ve 1 çocuk annesi olan H.G. "Oynadıkça tüm hayatımı sarmalayan bu bağımlılık, ailemden, işimden, hatta anneliğimden çalan bir karanlığa dönüştü" diye konuştu. Çaresizlik içinde internette dolaşırken YADEM ile tanışan H.G. tedaviyle tekrar hayata bağlandığını belirtti.

FUTBOL TETİKLİYOR

Çorum'da yaşayan A.G. ise kumar belasıyla 18 yaşında tanıştığını ifade etti. Askerden sonra online bahis oynamaya başladığını söyleyen A.G. "Futbola olan aşırı ilgim bahis oyunlarına olan merakımı artırdı. Her şeyimi sattım. Borçlandıkça kumara, kumarda kaybettikçe de alkole tutunmaya çalıştım. Hayatım böyle alt üst oldu" dedi. Ailesinin desteğiyle YEDAM ve AMATEM'de tedaviye başlayan A.G., şunları söyledi: "12 Mayıs 2025'te 1'nci yıl remisyon pastası kestim. Bu his tarifsiz, pastamı ve iyileşme sürecimi azim olarak nitelendiriyorum."

AYBİKE EROĞLU

