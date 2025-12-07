Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 09:57, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 10:38
Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolunda Tuzla istikametinde seyreden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, toplam 22 yolcunun bulunduğu serviste 1'i ağır 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gönderildi.

Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı'nda çalışan kişiler olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittiği öğrenildi.

Polis tedbir amaçlı yolu trafiğe kapatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

