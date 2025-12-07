Ankara, Şam'ın SDG'ye operasyonuna destek vermeye hazır
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Suriye ordusuna entegre olması beklenen YPG/ SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine entegre olmaması halinde güvenlik kaynaklarının, "Mutabakata uymazlarsa Şam operasyon yapar, biz de destek veririz" dediği öne sürüldü.
Güvenlik kaynakları, SDG'nin 10 Mart Anlaşması'na uymaması halinde, Şam yönetimin operasyon yapacağına dikkat çekerek, Ankara'nın da gerekli desteği vereceğini vurguladı.
"Suriye'de çok büyük yıkımlar oldu. Yeniden imarı, bir ekonomik değer de ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bir araya gelip çalışacak. Hatta yavaş yavaş da başlandı ama biraz zaman alacak. Amerika'nın yaptırımları kaldırması çok önemli.