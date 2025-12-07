1,5 yıldır süren hıçkırık nöbetleri bitkin düşürdü

Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

1,5 yıldır süren hıçkırık nöbetleri bitkin düşürdü

Batman'da yaşayan 55 yaşındaki Osman Akın'ın hayatı, yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan ve bir hafta boyunca hiç durmadan süren hıçkırık nöbetleri yüzünden kabusa döndü. Aralıklı olarak tekrar eden nöbetler nedeniyle Akın, yemek yiyemiyor, sürekli kusuyor ve halsiz düşüyor. Başvurduğu hastanelerde çekilen filmlere ve yapılan tahlillere rağmen rahatsızlığına bir çare bulunamayan Akın, çaresizliğini dile getirerek yardım istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 12:05, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 12:07
Yazdır
1,5 yıldır süren hıçkırık nöbetleri bitkin düşürdü
Batman'da 1,5 yıldır geçmeyen hıçkırık nöbetleri nedeniyle hayatı kabusa dönen Osman Akın (55), hastanelerden sonuç alamadığını belirterek, "Bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorumö dedi.

Batman'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Osman Akın'ın hayatı, 1,5 yıl önce başlayan hıçkırık nöbetleri yüzünden kabusa döndü. Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın'ın rahatsızlığı, başvurduğu hastanelerde de tedavi edilemedi. Ailesinin de kendisinin durumu nedeniyle yıprandığını ve hastanelerde kendisiyle ilgilenmek zorunda kalarak yorulduklarını belirten Akın, hıçkırık rahatsızlığından kurtulmak için yardım bekliyor.

'1 HAFTA DURUYOR 1 HAFTA DURMADAN DEVAM EDİYOR'

Hıçkırık nöbetleri başladıktan sonra yaşadıklarını anlatan Osman Akın, "Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı. Ondan sonra devam etti. Bir hafta duruyor, bir hafta devam ediyor. Hıçkırık nöbeti geldiği zaman hiç durmuyor. Bir hafta boyunca durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Ondan sonra ben çok kusuyorum. Çok halsiz oluyorum. Midem ağrıyor. 1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak istiyorum. Bunun için çok hastaneye gittim ama bir sonuç alamadım. Hastanede bir sürü film çekildim. Bir sürü tahliller yaptım. Kan tahlili yaptım. Daha bir çözüm bulamadılar. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum. Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Bu hıçkırık yüzünden benim ailem de sefil oldu. Sürekli hastanedeyiz. Benimle uğraşıyorlar" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber