Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Niğde'de iki ayrı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Niğde ve Bor ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 12:16, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 12:17
Niğde'de iki ayrı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazaların merkeze bağlı Ovacık köyü ile Bor ilçesine bağlı Bahçeli köyünde meydana geldiği belirtildi.

Kazalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahçeli köyü Niğde-Ulukışla D-750 kara yolunda saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü S.B. (34) direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış, araçta yolcu olarak bulunan A.E. (36) olay yerinde yaşamını yitirmiş, S.A. (36), K.K. (42) ve sürücü S.B. (34) yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Aynı gün, merkeze bağlı Ovacık köyü Niğde-Kayseri kara yolu 14'üncü kilometresinde saat 04.10 sıralarında seyir halindeki otomobilin sürücüsü E.A. (31) direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmış, meydana gelen kazada sürücü E.A. (31) ile araçtaki yolcu A.Ç. (38) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.D. (35) ise yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir."

Açıklamada, iki kazaya jandarma, polis ve sağlık ekiplerince müdahale edildiği, yol güvenliği sağlanarak gerekli işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi.

Kazaların kesin oluş sebebine ilişkin teknik incelemelerin ilgili birimlerce titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Yaşanan iki kazada toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza bölgeleri trafiğe açık olup gerekli incelemeler devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, özellikle kış şartlarının etkisini artırdığı bu dönemde hız sınırlarına riayet etmeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları ve trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Buzlanma, gizli buzlanma ve görüş mesafesinin azaldığı sabah saatlerinde dikkatli olunması, olası kazaların önüne geçilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğudur. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

