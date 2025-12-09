24 ilde siber suç operasyonu: 204 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele yurt genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Son 5 gerçekleştirilen başarılı operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

204 ŞÜPHELİ YAKALANDI

24 ilde yürütülen siber suç operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarda 68 kişi tutuklanırken, 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

24 İLDE OPERASYON

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldı.



