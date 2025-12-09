Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak ters durdu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

09 Aralık 2025 09:07
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bursa'da gece saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde sürücü Safa S.(19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt'a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜ SIYRIKLARLA KURTULDU

Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

