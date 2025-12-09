CHP Serik eski ilçe başkanı gözaltına alındı
Antalya'da CHP Serik önceki dönem ilçe başkanı Ş.Ç., Serik Belediyesi'nde işinin halledilmesi karşılığı esnaf K.K.'den 80 bin TL istediği iddiası sonrası gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 20:57, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 21:01
Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesinde yapılacak bir iş karşılığında iddiaya göre K.K. isimli esnaftan 80 bin TL istedi. K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında Ş.Ç. ile K.K., Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.