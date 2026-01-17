Aday Memur Eğitimi Online Verilir Mi Sınavı Online Yapılır Mı?

657 sayılı Kanunun "adayların yetiştirilmesi" başlıklı 55'inci maddesine göre; aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin "ilkeler" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) alt bendine göre; eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır. "Sınavlar" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; sınavlar, test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüş yazısında (T:23.09.2020 - S: E-51987087-045.01-2132227); görevde yükselme sınavının, sınava katılan personelin bir üst hiyerarşi içindeki göreve atanıp atanamaması gibi önemli sonuçları olması, bu durumun, sınav güvenliğini herhangi bir hizmet içi eğitim sonrasında uygulanan değerlendirme sınavından çok daha önemli hale getirmesi, mevcut teknolojik alt yapının bu güvenliği sağlaması konusunda tereddütlerin bulunması ve uygulama birliği açısından söz konusu sınavın uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştirilmemesi gerektiği yönünde şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Sonuç olarak; kamu kurum ve kuruluşları temel ve hazırlayıcı eğitimleri yüz yüze verilebileceği gibi online olarak da verilmesi mümkün olmakla birlikte, temel ve hazırlayıcı sınavın online yapılması ise mümkün görülmemektedir. Konu hakkında, Çevre Bakanlığı'nın görüşü (T:28.11.2025 - S: 14153330) de aynı doğrultudadır. Bununla beraber, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin 03.02.2021 tarihli Duyurusunda, ilk defa memurluğa atananlar için uygulanan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimleri uzaktan eğitim kapısı platformundan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açıldığı bildirilmiştir.