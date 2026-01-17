Aday Memur Eğitimi Online Verilir Mi Sınavı Online Yapılır Mı?

Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Aday Memur Eğitimi Online Verilir Mi Sınavı Online Yapılır Mı?

657 sayılı Kanun, İlgili Yönetmelik, Görüş Yazıları ve Duyuru çerçevesinde aday memur eğitimi online verilebileceği ancak sınavın online yapılamayacağı değerlendirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 00:10, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 09:52
Yazdır
Aday Memur Eğitimi Online Verilir Mi Sınavı Online Yapılır Mı?

657 sayılı Kanunun "adayların yetiştirilmesi" başlıklı 55'inci maddesine göre; aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin "ilkeler" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) alt bendine göre; eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır. "Sınavlar" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; sınavlar, test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüş yazısında (T:23.09.2020 - S: E-51987087-045.01-2132227); görevde yükselme sınavının, sınava katılan personelin bir üst hiyerarşi içindeki göreve atanıp atanamaması gibi önemli sonuçları olması, bu durumun, sınav güvenliğini herhangi bir hizmet içi eğitim sonrasında uygulanan değerlendirme sınavından çok daha önemli hale getirmesi, mevcut teknolojik alt yapının bu güvenliği sağlaması konusunda tereddütlerin bulunması ve uygulama birliği açısından söz konusu sınavın uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştirilmemesi gerektiği yönünde şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Sonuç olarak; kamu kurum ve kuruluşları temel ve hazırlayıcı eğitimleri yüz yüze verilebileceği gibi online olarak da verilmesi mümkün olmakla birlikte, temel ve hazırlayıcı sınavın online yapılması ise mümkün görülmemektedir. Konu hakkında, Çevre Bakanlığı'nın görüşü (T:28.11.2025 - S: 14153330) de aynı doğrultudadır. Bununla beraber, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin 03.02.2021 tarihli Duyurusunda, ilk defa memurluğa atananlar için uygulanan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimleri uzaktan eğitim kapısı platformundan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açıldığı bildirilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber