Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,1910 43,1920 43,2480 43,2490 Avro 50,2230 50,2240 50,2730 50,2740 Sterlin 57,8840 57,8940 57,9950 58,0050 İsviçre frangı 53,9430 53,9530 53,9820 53,9920 ANKARA ABD doları 43,1610 43,2410 43,2180 43,2980 Avro 50,1830 50,2630 50,2330 50,3130 Sterlin 57,8240 58,0340 57,9350 58,1450