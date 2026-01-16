Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,24 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 17:28, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,1910
|43,1920
|43,2480
|43,2490
|Avro
|50,2230
|50,2240
|50,2730
|50,2740
|Sterlin
|57,8840
|57,8940
|57,9950
|58,0050
|İsviçre frangı
|53,9430
|53,9530
|53,9820
|53,9920
|ANKARA
|ABD doları
|43,1610
|43,2410
|43,2180
|43,2980
|Avro
|50,1830
|50,2630
|50,2330
|50,3130
|Sterlin
|57,8240
|58,0340
|57,9350
|58,1450