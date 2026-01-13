İstanbul Avcılar'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar ilçesindeki bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

MİLYONLARCA İLAÇ BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.