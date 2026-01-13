Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!

Meclis'te iç tüzük değişikliği için çalışmalar hız kazandı. Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un iç tüzük değişikliği mesajından sonra Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığının aralık ayında Fransa Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri Raporu'nu hazırlayarak milletvekillerine dağıttığı ortaya çıktı.

Rapor, TBMM iç tüzüğünün değiştirilerek yasama faaliyetlerinin hızlandırılması için komisyonları merkeze alan bir model öneriyor.

KANUNLAR 'PİŞMİŞ' GELECEK

Model; özellikle yasama kalitesi, denetim kapasitesi ve bütçe sürecinde Meclis'in ağırlığını artırmayı hedefliyor. Bu modele göre, kanunların ana metni komisyonlarda yazılacak. Komisyonların raporları belirleyici rol oynayacak. Böylece "Kanunlar komisyonlarda pişmeden genel kurula geliyor" eleştirilerinin önü alınmış olacak

FRANSIZ USULÜ CEZALAR

Fransa Parlamentosu'nun disiplin ceza modeli de TBMM'ye uyarlanması öneriler arasında yer alıyor. Hafiften ağıra doğru dört dereceli bir disiplin modeli üzerinde duruluyor. Buna göre, uyarı ve düzene davet yaptırımında basit sözlü ihtar düzeyinde olacak. Maddi yaptırım uygulanmayacak.

KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

"Tutanaklara Geçen Uyarı" ceza getirecek. Bu ceza tutanaklara işlenecek ve uyarı alan milletvekillinin maaşında bir ay süreyle dörtte bir oranında kesinti yapılacak. Kınama cezasında ise yarım maaş kesinti gündemdeyken, "Geçici Çıkarma" ya da "Meclis'ten Uzaklaştırma" da ise 2 ay süreyle yarım maaş kesintisi, 15 birleşim Meclis çalışmalarına ve binaya giriş yasağı verilecek.

BUNU YAPANLAR YANDI

Suçun tekrarında bu cezanın süresi 30 birleşime çıkarılacak. Bu ceza Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı tarafından önerilecek ve ağır durumlarda genel kurul onayına sunulacak. Cezalar genellikle kürsüde uygunsuz davranış, hakaret, tehdit, Meclis düzenini bozma gibi durumlarda uygulanacak.

2018 İÇ TÜZÜĞÜNE EKLENMİŞTİ

2018 yılında TBMM iç tüzüğüne, disiplin cezası alan milletvekilinin maaş ve ödeneklerinde kesinti yapılmasını öngören bir hüküm eklendi. Bu hükme göre, kınama cezası alan bir vekilin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis'ten geçici çıkarma cezası alanın ise üçte ikisi kesilebilecekti. Ancak bu uygulama Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.



