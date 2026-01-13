Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
Adli Olaylar

İzmir'de 1,6 ton uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi

İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi ve 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi ele geçirildi.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 08:59, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 09:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin bilgisini veren Bakan Yerlikaya, 2 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi

"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı:

"Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi.

Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi.

Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak."

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçenlei tebrik etti.

