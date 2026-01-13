Eğitime kar engeli: Hangi illerde okullar yarın tatil edildi?
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 22:40, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 22:54
Genel Kurulda kabul edilen maddeye göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidiliyor. Buna göre, araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından 30 gün içinde araç tescil belgesine veya kayıtlarına işletilmesi zorunlu olacak. Buna uymayanlara verilen idari para cezası 108 liradan 1000 liraya çıkarılacak.

Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine veya kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten menedilecek.

Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasak olacak. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu kapsamda işlem yapılan araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmeyecek.

İlgili mevzuat gereğince arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi veya yan koruma çerçevesi veya devrilmeye karşı koruyucu yapı bulunması zorunlu olan araçlarda bu teçhizatın bulunmaması veya teknik şartlara uygun olmaması halinde işletene 16 bin lira idari para cezası verilecek ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek.

Genel Kurulda kanun teklifinin 8. maddesinin oylanmasından önce yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

