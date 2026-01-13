30 ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller
80 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 17 ayrı suçtan hakkında 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 23:40, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 23:45
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. (30) ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.S. (37) gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

