Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak, Satışa Arz Etmek, Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz ve Melis Sabah tutuklandı. Adliyede rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen Nazlıcan Taşkın'ın ise taburcu edilmesinin ardından sorgusuna devam edileceği öğrenildi.

9 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.